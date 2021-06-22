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الرفاعي: قضية سامي الجابر قد تؤثر عليه لكنها ليست سابقة قضائية

الرفاعي: قضية سامي الجابر قد تؤثر عليه لكنها ليست سابقة قضائية

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الرفاعي: قضية سامي الجابر قد تؤثر عليه لكنها ليست سابقة قضائية

الرفاعي: قضية سامي الجابر قد تؤثر عليه لكنها ليست سابقة قضائية
http://almnatiq.net/?p=996147
المناطق - الرياض

كشف أيمن الرفاعي، المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، عن مدى تأثير الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال، على ترشح سامي الجابر مستقبلا لأي منصب.
وأوضح الرفاعي، أن الحكم اكتسب القطعية ويعتبر نافذ، قائلا: “بطبيعة الحال لو شاهدنا الأحكام السابقة، سنجد ما حصل مع الكابتن سامي حدث مع أحكام سابقة، فالمحكوم عليه يعتذر بتغريدة مثبته لمدة معينة، والمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حددت عقوبة التشهير بالآخرين بأنها لاتزيد عن سنة سجن وغرامة 500 الف، أو بهما معا”.

وأضاف: “نحن غير مطلعين على الحكم لكن أكيد هناك غرامة صدرت على الجابر، وتغريدة الاعتذار التي أصدرها سامي الجابر تطبيقا لنص الحكم”.

وعن تأثير القضية على ترشحه لأي منصب مستقبلا، قال الرفاعي: “الأنظمة الرياضية حددت أن لو القضايا متعلقة بفعل مخل بالأمانة والشرف، ربما تمنع الشخص من تقليد منصب، وربما تؤثر تلك القضية على الجابر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكنها ليست سابقة قضائية”.

وأكد الرفاعي أن إصدار الحكم في تلك القضية يعتبر طريقة “صحية” حصلت بين طرفين لجأوا للقضاء وكل أخذ حقه، قائلا: “لا بد تكون هذه الطريقة منهجنا في الوصول للحق، فهناك من اعتقدوا أنه لأن أحد الاطراف أمير فحصل على الحكم، وهذا كلام غير صحيح، القضاء موجود واللوائح والأنظمة تطبق على كل الأطراف بكل شفايفية وعدالة “.

يذكر أن سامي الجابر، قدم اعتذراه للأمير نواف بن سعد آل سعود، بعد الحكم في قضية الـ 170 مليون ريال الشهيرة،والتي بدأت عندما تولى الجابر رئاسة الهلال خلفاً للأمير نواف بن سعد عام 2018، وتحدث عن وجود 170 مليون ريال غير مدققة في حسابات النادي خلال فترة رئاسته.

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