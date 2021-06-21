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الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=996159
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً .

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رياح نشطة على بدر وينبع في المدينة المنورة

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