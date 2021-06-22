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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=996167
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (46.178.076) ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (133) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (140.368.451) ريالاً لعدد (469) مزارعاً بكمية (109.096) طناً.
يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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