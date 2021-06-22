احدث الأخبار

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة
منطقة الرياض
 دراسة: دواء من شركتي “غلاكسو” و”فير” يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
الاقتصاد
 القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده
محليات
 نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية يتفقد الأعمال التنفيذية لعددٍ من محاكم ديوان المظالم
محليات
 الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 جائزة سمو أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية تسهم بتطور الزراعة بمدن ومحافظات المنطقة
منطقة تبوك
 الرفاعي: قضية سامي الجابر قد تؤثر عليه لكنها ليست سابقة قضائية
أبرز المواد
 تعليم القصيم تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي
منطقة القصيم
 بلينكن: سنرفع علم المثليين على وزارة الخارجية الأمريكية والسفارات
أبرز المواد
 أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع ” القرني “
الرياضة
 المواصفات والمقاييس تحدد اشتراطات وضع المطبات الصناعية
محليات
الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة

منطقة الرياض
دراسة: دواء من شركتي “غلاكسو” و”فير” يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19

دراسة: دواء من شركتي “غلاكسو” و”فير” يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19

أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الاقتصاد
القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده

محليات

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=996173
المناطق - المجمعة

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً)  في شرطة محافظة المجمعة .
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة مدير شرطة محافظة المجمعة العقيد محمد بن ابراهيم السويح رئيس الهيئة الشيخ شايع بن صالح البغيليل.
من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.
وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

روابط ذات صلة

“الصحة” تعاقب 40 موظفاً بالحسم والإنذار لتجاوزاتهم أثناء التعامل مع المستفيدين

“الصحة” تعاقب 40 موظفاً بالحسم والإنذار لتجاوزاتهم أثناء التعامل مع المستفيدين
صحة الرياض تكرم عدد من موظفيها المتميزين

صحة الرياض تكرم عدد من موظفيها المتميزين
شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين ارتكبا جرائم تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*