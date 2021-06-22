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المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز

المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز

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المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز

المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز
http://almnatiq.net/?p=996176
المناطق - الرياض

أكد الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستشار سلطان بن ناصر السويدي، أن المجلس يضع الاعتبارات الحقوقية والإنسانية محوراً لإجراءات التأهب والاستجابة للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ.
وأوضح في كلمته أمس عبر الاتصال المرئي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال افتتاح دورته الاعتيادية الـ 47 ، أن المجلس ودوله الأعضاء اعتمدوا حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة التي تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز، وتعزز حقوق الفئات المستحقة للعناية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اعتمدت دول المجلس خلال الجوائح حزماً تحفيزية كبيرة لدعم اقتصاداتها وتعزيز حقوق مواطنيها ومقيميها، مقدمة تبرعات سخية لدعم قدرة الدول في مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تدعم التنمية المستدامة وسائر الحقوق.

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