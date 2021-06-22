أحمدي نجاد: منعت شقيق زوجة خامنئي من السفر لإسرائيل

المناطق-الرياض

كشف الرئيس الإيراني السابق “محمود أحمدي نجا”د، أن شقيق زوجة مرشد الثورة الإيراني “علي خامنئي”، كان يحاول السفر إلى إسرائيل، مضيفا أنه منعه من ذلك.

وقال نجاد في بيان باسمه تناقلته وسائل الإعلام، إن “حسن خجستة”، وهو المدير السابق لإذاعة إيران الرسمية، حل لأسبوعين ضيفا على شركة إسرائيلية في الهند، وكان يعتزم السفر إلى تل أبيب.

وأضاف أنه عزله من منصب مدير الإذاعة، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من السفر إلى إسرائيل، “لأجل إنقاذه من هذه الفضيحة والمستنقع” بحسب تعبيره.

وختم نجاد بيانه بالقول: “لمصلحة من لم تتم متابعة ملف خجستة… من اللص الآن؟”.

وجاء بيان نجاد ردا على تغريدة لخجستة قال فيها: “لقد تعرفنا عبر الانتخابات على لص، إنه من قال إنه لن يصوت في الانتخابات ولن يدعم أي مرشح”، ويقصد بذلك نجاد الذي رفض المشاركة في الانتخابات بعد رفض ترشيحه للرئاسة من مجلس صيانة الدستور.