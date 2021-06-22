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وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين
http://almnatiq.net/?p=996188
المناطق - الدمام

وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد القصبي المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من قيادات الوزارة.

كما كرم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

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