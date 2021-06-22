إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج “نشاطي”

المناطق - الجوف

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب بنين وبنات جميع الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج “نشاطي” في صيف 1442هـ والذي يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

ويشمل البرنامج الصيفي على مشروع “بيئتنا الخضراء” الذي يسهم في تحقيق مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- “السعودية الخضراء”، بالإضافة إلى مشروع “الباب” لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية وتقديم الطلاب والطالبات أفكاراً جديدة تفتح لهم الفرص الاستثمارية في سوق العمل.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات جلنار محمد النومان أن برنامج نشاطي يحتوي على تسعة برامج للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية ويمكنهم إرسال مشاركاتهم من خلال البريد الإلكتروني ‬⁩ [email protected] وتم رصد جوائز مالية للفائزين والبرامج هي: البرنامج الأول “شبابيك” وهو مخصص لطلاب المرحلة الثانوية ويهدف لربط الطلاب باللغة العربية من خلال البحث في الأمثال العربية الأصيلة وبيان مناسبة المثل وارتباط راويته بقصة أو حادثة أو تجربة ماء ، وتوضيح مواضع ضرب المثل فيما يشابهه.

والبرنامج الثاني: هو ” تخيل” ويهدف إلى تنمية مهارة الفنون الجميلة في مجال الرسم والتلوين من خلال التخيل والتعبير عن الموضوعات والمشاريع التنموية والوطنية والمستقبلية، والتعبير عن ما رسموه بشكل مختصر باستخدام اللغة العربية الفصحى.

والبرنامج الثالث: “محصن” ويهدف إلى المساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا من خلال عدة مجالات “انفوجرافيك، موشن، جرافيك، مقطع، ،فيديو، ملصق، علمي”.

والبرنامج الرابع: “ساحة حارتنا” مخصص للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وهو عبارة عن مسابقات وفعاليات شعبية تعكس الموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة ويتم تنفيذها في الأماكن العامة “الحدائق العامة – ساحات البلدية”

والبرنامج الخامس: بمسمى “دليلة” وهو عبارة عن مسابقة طلابية اجتماعية سياحية تساهم في تقديم مادة تعريفية بالمعالم السياحية وتربط الطلبة بمناطقهم و محافظاتهم وتعزز الانتماء والولاء لديهم من خلال تصميم مقاطع فيديو أو عروض مرئية تبرز ما تتميز به المنطقة والمحافظة من معالم ، وذلك تجسيدا لمشاعر الحب والولاء للوطن والاعتزاز بما يملكه من قدرات.

والبرنامج السادس: “بيئتنا الخضراء” وهو مخصصة لجميع طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية.

والبرنامج السابع: “الباب” وهو مشروع تنافسي لجميع الطلاب والطالبات ويهدف لتوعيتهم ماليا واستثماريا وتهيئتهم لسوق العمل الحر.

والبرنامج الثامن: مسابقة “اقرأ وارتق” من خلالها حث طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ القرآن الكريم.

والبرنامج التاسع: “هواية وشارة ” ويهدف لتأهيل وإعداد الكشافين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة.