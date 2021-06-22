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أمير الباحة: مستمرون بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية بالمنطقة

أمير الباحة: مستمرون بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية بالمنطقة

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أمير الباحة: مستمرون بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية بالمنطقة

أمير الباحة: مستمرون بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=996197
المناطق - الباحة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكداً السعي دائماً لتكون منطقة الباحة محط أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية لما تتمتع به من مقومات وهبها الله عز وجل لها .
وبين بأنه سيتم خلال الفترة القادمة وبمشاركة جميع شرائح المجتمع إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيراً إلى ما تتميز به الباحة من مستقبل بيئي يتناسب مع بقائها .
وأكد سموه أهمية توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى إيجاد توازن بيئي يتوافق مع طبيعة المنطقة، مشيداً بحرص أهالي المنطقة وزائريها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالانظمة والتعليمات التي تكفل لها بيئة آمنة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الشاملة والطموحة لكل أوجه الحياة، مشدداً على تطبيق التعليمات والعقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على جميع المخالفين .

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