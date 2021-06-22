احدث الأخبار

90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس
المنطقة الشرقية
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف
منطقة الرياض
 إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج “نشاطي”
منطقة الجوف
 وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير تطلق حملتها الرقابية على المطاعم لرفع مستوى الجودة الغذائية
منطقة عسير
 أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء إدارة نادي طبرجل الرياضي
منطقة الجوف
 المعارف بين الإنصاف والانصراف!!
يكتبون
 سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.42 %
أبرز المواد
 أحمدي نجاد: منعت شقيق زوجة خامنئي من السفر لإسرائيل
أبرز المواد
 المستشار السويدي: دول مجلس التعاون اعتمدت حزمة من الإجراءات الداعمة للصحة تراعي حقوق المواطنين والمقيمين دون تمييز
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة
منطقة الرياض
 دراسة: دواء من شركتي “غلاكسو” و”فير” يقلل من أعراض ووفيات كوفيد-19
أبرز المواد
90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس

90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس

المنطقة الشرقية
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف

منطقة الرياض
إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج “نشاطي”

إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات التسجيل في برنامج “نشاطي”

منطقة الجوف
وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

المنطقة الشرقية

90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس

90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس
http://almnatiq.net/?p=996198
المناطق - الدمام

بلغت نسبة تنفيذ مشروع استكمال جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام، 90 %، وذلك ضمن مشاريع مبادرات الطرق.
وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي: إن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ويهدف لتوفير انسيابية في حركة المرور على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات، مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد.
وأشار الى أن طول كل جسر يبلغ 650 متر طولي، موضحا أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين، فيما سيتم استكمال صبيات الخرسانة للبلاطات على سكة الحديد، و أعمال العزل المائي لبلاطات الجسر، و استكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، بالإضافة إلى إنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين، لافتا الى أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 90٪، ومتوقع الانتهاء من كامل أعمال المشروع وافتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأكد المهندس بخرجي على أن المشروع يأتي ضمن الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.

روابط ذات صلة

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين
اختتام دورة “الإسعافات الأولية” في الدمام والأحساء

اختتام دورة “الإسعافات الأولية” في الدمام والأحساء
أمير الشرقية يطلع على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة

أمير الشرقية يطلع على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*