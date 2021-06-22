90 % نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام.. والافتتاح نهاية أغسطس

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بلغت نسبة تنفيذ مشروع استكمال جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام، 90 %، وذلك ضمن مشاريع مبادرات الطرق.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي: إن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ويهدف لتوفير انسيابية في حركة المرور على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات، مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد.

وأشار الى أن طول كل جسر يبلغ 650 متر طولي، موضحا أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين، فيما سيتم استكمال صبيات الخرسانة للبلاطات على سكة الحديد، و أعمال العزل المائي لبلاطات الجسر، و استكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، بالإضافة إلى إنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين، لافتا الى أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 90٪، ومتوقع الانتهاء من كامل أعمال المشروع وافتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأكد المهندس بخرجي على أن المشروع يأتي ضمن الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.