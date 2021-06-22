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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لاستكشاف آفات الصحة العامة

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لاستكشاف آفات الصحة العامة

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تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية

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أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لاستكشاف آفات الصحة العامة

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لاستكشاف آفات الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=996206
المناطق - مكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عقداً للرصد والاستكشاف الحشري لآفات الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الحلول البيئية بمبلغ 25.320.856 ريالاً ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن تم طرح العملية في منافسة عامة.
وتولي أمانة العاصمة المقدسة عمليات مشروعات الصحة العامة أهمية بالغة؛ للإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال القيام بجولات ميدانية وتزويد الجهة المختصة بالأمانة بإحداثيات البؤر التي يتم رصدها واكتشافها من قِبَل المختصين وتوجيه فِرَق المكافحة لمعالجتها، وإعداد خطة عمل متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم.
وتقوم الأمانة بتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، حيث استعدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة مبكراً هذا العام وقامت بأعمال الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة بدءاً من منتصف شهر رمضان المبارك بمشاركة فِرَق ميدانية قوامها ٢٣٠ فنياً وعامل مكافحة و ٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.
وتعمل الأمانة على تأهيل الشركات لمكافحة آفات الصحة العامة كالباعوض والقوارض والثعابين والعقارب والحشرات بأنواعها والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه؛ للحد من انتشار هذه الأنواع من الآفات الضارة، ومكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

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