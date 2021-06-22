27 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

المناطق - الحدود الشمالية

قدمت عيادات “تطمّن ” في منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 27146 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأضافت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.