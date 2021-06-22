قدمت عيادات “تطمّن ” في منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 27146 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأضافت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
27 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
قدمت عيادات “تطمّن ” في منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 27146 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
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