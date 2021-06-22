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27 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

27 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=996208
المناطق - الحدود الشمالية

قدمت عيادات “تطمّن ” في منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 27146 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأضافت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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