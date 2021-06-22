جامعة “المؤسس” تطلق فعاليات برنامج “موهبة 2021” للطالبات الموهوبات في التعليم العام

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أنطلقت فعاليات برنامج موهبة الصيفي الاثرائي البحثي “موهبة 2021” للطالبات الموهوبات في التعليم العام والذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبه والإبداع وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز متمثلة في مركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب ويستمر إلى 28 / 11 / 1442 الموافق 8 / 7 / 2021.

وأوضحت رئيسة البرنامج نائبة المشرف على مركز الموهبة والإبداع الدكتورة فاتن بنت عبد الله البريكان أن البرنامج يستهدف 31 طالبة موهوبة في التعليم العام وأنه يركز على المسار البحثي ويضم الدراسات البحثية في علوم الجينوم، والتطبيقات البحثية في الابتكار الصحي واستخدام التقنيات الحاسوبية في التشخيصات الحيوية حيث يشرف عليها نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة

وأكدت الدكتورة فاتن على احتواء البرنامج على أنشطة اثرائية لا صفية تصب في صقل مهارات الموهوبات واكسابهن قدرات وإمكانات علمية وفكرية جديدة تتناسب مع ميولهن وتسهم في إبراز مواهبهن، حيث يسعى البرنانج إلى تهيئتهن لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.