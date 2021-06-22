تدخل جراحي ناجح لتثبيت كسر فقرة ظهر مصاب في حادث مروري بالقريات

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نجح – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى القريات العام ، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض يبلغ من العمر 22 عاماً تعرض لحادث مروري . وبعد تشخيص الحالة، تبين أنه يعاني من كسر في الفقرة الظهرية الثانية عشر وعلى الفور، أقر الفريق إجراء عملية جراحية دقيقة، تم خلالها تثبيت الكسر بمسامير خاصة دون حدوث مضاعفات. وبعد أن كُللت العملية بالنجاح التام، خضع المريض لمتابعة طبية دقيقة، حتى استقر وضعه الصحي، وتماثل للشفاء ولله الحمد .