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أمير الجوف يستقبل رئيس جمعية الإسكان التنموي بطبرجل ويدشن الحساب الرسمي

أمير الجوف يستقبل رئيس جمعية الإسكان التنموي بطبرجل ويدشن الحساب الرسمي

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أمير الجوف يستقبل رئيس جمعية الإسكان التنموي بطبرجل ويدشن الحساب الرسمي

أمير الجوف يستقبل رئيس جمعية الإسكان التنموي بطبرجل ويدشن الحساب الرسمي
http://almnatiq.net/?p=996216
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ‏رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بمحافظة طبرجل المهندس مبارك بن عبدالله الشراري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واستمع سموه عن نبذه منذ بداية إنشاء الجمعية ومراحل تأسيسها حتى استكمال إجراءاتها النظامية والرؤية والأهداف والفئات المستهدفة المستفيدة من خدمات الجمعية، إضافة إلى دور الشباب المتطوعين الذين أسهموا بمراحل التأسيس، وجهود الدولة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسهيل إجراءات التأسيس وفقاً لرؤية المملكة والتحول الوطني.
بعد ذلك تسلم الأمير فيصل بن نواف بطاقة العضوية الشرفية للجمعية، ثم دشن سموه موقع الجمعية على منصة تويتر، متمنياً للجمعية التوفيق في المساهمة بتوفير وحدات سكنية لمستفيديها بالشراكة مع الإسكان التنموي والجهات ذات العلاقة.
بدوره ثمن رئيس جمعية الإسكان التنموي بطبرجل دعم سمو أمير منطقة الجوف للقطاع غير الربحي وقبول سموه للعضوية الشرفية للجمعية التي تُعد دعماً وحافزاً لمضاعفة الجهود .

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