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وزير الخارجية: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية.. ولا علاقات لدينا مع إسرائيل

وزير الخارجية: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية.. ولا علاقات لدينا مع إسرائيل

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وزير الخارجية: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية.. ولا علاقات لدينا مع إسرائيل

وزير الخارجية: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية.. ولا علاقات لدينا مع إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=996222
المناطق - الرياض

حمل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.

وبخصوص الملف اليمني أوضح فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي أن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتا إلى أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

وأردف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن.

وأفصح وزير الخارجية أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

وتعليقا عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال وزير الخارجية السعودي: ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا.

وذكر المسؤول السعودي في معرض كلامه أن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، كما أنها ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ .

من جهته قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ إن هجمات الحوثيين على السعودية أمر غير مقبول، وعلى الحوثيين العودة لطاولة الحوار ، مشيرا إلى أن السعودية تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة.

وأضاف شالينبرغ أن السعودية أكبر شريك لبلادنا في الشرق الأوسط ، وأنمبادرات المملكة بشأن البيئة أثرت فينا بشكل كبير.

وبخصوص الملف النووي قال وزير خارجية النمسا “نؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه وتنفيذه”.

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية، وكذلك وقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

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