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فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية

فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية

منطقة الحدود الشمالية
تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية

تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية

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تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية

تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية
http://almnatiq.net/?p=996245
المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عن تنفيذ برنامج النشاط الصيفي نشاطي للعام ١٤٤٢هـ؛ لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال عدد من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية وفق خطة زمنية.

ويهدف برنامج نشاطي إلى تقديم نشاطات مفيدة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

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