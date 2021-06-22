تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية

المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عن تنفيذ برنامج النشاط الصيفي نشاطي للعام ١٤٤٢هـ؛ لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال عدد من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية وفق خطة زمنية.

ويهدف برنامج نشاطي إلى تقديم نشاطات مفيدة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.