فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية

المناطق - الحدود الشمالية

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين، 156 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي أنه تم خلال هذه الزيارات مسح أسعار أكثر من 342 صنفاً عن طريق رابط مسح الأسعار الموجود لدى الفرق الرقابية، فيما باشرت الفرق الرقابية 48 بلاغاً بالمحافظة ومراكزها وأصدرت 9 غرامات فورية.

وأهابت تجارة رفحاء جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.