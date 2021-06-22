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“تعليم تبوك” يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

“تعليم تبوك” يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

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فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية

فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية

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“تعليم تبوك” يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

“تعليم تبوك” يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=996247
المناطق - تبوك

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) لأربعة أشهر في مدارس المنطقة بمبلغ (11.750.400) أحد عشر مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف وأربعمئة ريال، استعداداً للعام الدراسي المقبل.
وثمّن مدير تعليم تبوك رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم؛ منوهاً بالمتابعة الكريمة من سمو أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.
وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.

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