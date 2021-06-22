الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيسة وعضوات مجلس إدارة جمعية بنات الوطن بفيفا

جــازان- فضه عطيف:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، رئيسة جمعية بنات الوطن الخيرية بمحافظة فيفا الدكتورة كاذية بنت يحيى الفيفي، وعضوات مجلس إدارة الجمعية.

واستمع لشرح مفصل عن منجزات وبرامج الجمعية والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية، والأهداف التي تسعى جمعية بنات الوطن لتقديمها وتلبية احتياجات فتيات القطاع الجبلي في شتى المجالات التوعوية والخيرية والتي تهم الأسرة والطفل.

وأكد سموه أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية والخدمات التي تقدمها للمرأة بالقطاع الجبلي بما يسهم في تنمية الوطن من خلال تقديم البرامج والدورات التأهيلية لفتيات ودعم الاسر المنتجة والمساهمة في دعم مشروعات الإسكان و ترميم منازل المحتاجين .