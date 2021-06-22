احدث الأخبار

رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا
محليات
 الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيسة وعضوات مجلس إدارة جمعية بنات الوطن بفيفا
منطقة جازان
 أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً
منطقة تبوك
 الصحة: تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بكورونا و12 حالات وفيات
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لاستكشاف آفات الصحة العامة
أبرز المواد
 27 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 “تعليم تبوك” يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة
منطقة تبوك
 فرع التجارة برفحاء ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت التجارية
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم الحدود الشمالية ينفذ عدداً من المسابقات والنشاطات والبرامج الصيفية
منطقة الحدود الشمالية
 الفيصل يستقبل سفير جمهورية كوسوفا
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري حريق مأرب
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 1557 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو
دولي
رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا

رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا

محليات
الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيسة وعضوات مجلس إدارة جمعية بنات الوطن بفيفا

الأمير محمد بن ناصر يلتقي رئيسة وعضوات مجلس إدارة جمعية بنات الوطن بفيفا

منطقة جازان
أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً

أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً

منطقة تبوك
الصحة: تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بكورونا و12 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بكورونا و12 حالات وفيات

أبرز المواد

رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا

رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا
http://almnatiq.net/?p=996265
المناطق - الرياض

أكد مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين أن الذكرى السنوية لليوم العالمي للإبل التي توافق 22 يونيو 2021م تُعد محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: “انطلاقًا من يوم 21 مارس 2019 يوم تأسيس المنظمة الدولية للإبل بذلنا وما زلنا نبذل جهوداً على المستوى الدولي مع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بتركيزنا على جانبين: الأول التعريف بالإبل وأنشطتها كموروث ثقافي له بعد تاريخي عميق، والجانب الثاني تحسين بيئة معيشة الإبل، والحفاظ عليها من الأمراض، ورعايتها الرعاية المناسبة؛ للاستفادة الكاملة من منتجاتها”.
وأضاف ابن حثلين: ” أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وجميع ملاك الإبل، والمهتمين بها وبأنشطتها في العالم إلى استغلال يوم 22 يونيو (اليوم العالمي للإبل) ليكون يومًا للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا، فلنعمل جميعًا كلٌ من موقعه على تشجيع ثقافة العناية بالإبل من جميع النواحي، ولنتحد جميعًا مع المنظمة في جهودها بتوسيع نطاق الاهتمام والرعاية بالإبل.

روابط ذات صلة

الصحة: تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بكورونا و12 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1479 حالة إصابة جديدة بكورونا و12 حالات وفيات
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري حريق مأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري حريق مأرب
إيقاف مؤقت لسباق التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما

إيقاف مؤقت لسباق التقاعد المبكر لمن خدمته بين 20 و25 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*