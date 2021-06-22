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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
http://almnatiq.net/?p=996269
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (42) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (36) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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