أمانة الاحساء ترفع 64 مركبة تالفة وتُزيل 2379 ” مُلصق اعلاني عشوائي “

الاحساء- فتحية عبدالله

أبان المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للنظافة ” وامتداداً لتعزيز جهود ومساعي الأمانة في معالجة التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري نفذت وخلال أسبوع الخطوات الداعمة لمعالجة ابرز تلك العناصر حيث تم ( إعادة طلاء 3450 مترطولي من ارصفة الطرقات ، إزالة 837 متر مربع من الكتابات على الحوائط والمشوهه للمظهر العام ، إزالة 2379 مُلصق اعلاني عشوائي مخالف ، معالجة وضع 170 حاوية نفايات ، رفع 3840 مترمكعب من الأنقاض والمُخلّفات الانشائية ، رفع وإزالة 64 مركبة تالفة ومهملة ) .

وأضاف بووشل .. خطط معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري تتم بصفة مستمرة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي ، كمايُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، لافتاً الى انه يتم التركيز على حوالي 13 عنصراً من عناصر التشويه البصري لمعالجتها وازالتها .