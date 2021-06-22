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أمير القصيم يطلق المرحلة الثانية من الخدمات الذاتية لموظفي المحافظات

أمير القصيم يطلق المرحلة الثانية من الخدمات الذاتية لموظفي المحافظات
http://almnatiq.net/?p=996275
المناطق - القصيم

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، المرحلة الثانية من الخدمات الذاتية لموظفي محافظات المنطقة.

واستمع سموه لتفاصيل المرحلة المشتملة عبر تطوير الخدمات الذاتية للموظفين في موقع إمارة المنطقة ،التي تهدف إلى إيقاف التعامل الورقي بما يخص الموظفين منذ إنطلاقة المرحلة الأولى بتاريخ 18/7/1442هـ ، حيث تم إستقبال 1711 طلب إجازة ، و 1060 خطاب تعريف ، عبر تطبيق الجوال .

و يتم من خلال الخدمات الذاتية للموظفين تسهيل الوصول السريع إلى عدد من الخدمات التي قد يحتاجها موظفي محافظات المناطق وتحقيق أهداف رؤية المملكة , عبر توفير أوسع دائرة من البيانات والمعلومات للموظفين.

واكد سمو أمير القصيم أن إمارة المنطقة ستسخر كل عملها التقني لخدمة أبنائها بالمنطقة , ومساعدة موظفي المحافظات في تسهيل وتقديم الخدمة للمنطقة وأهاليها ، ولدعم وتنمية ورعاية عدد من القطاعات الخدمية ، من خلال تقديمهم خدمة الاستشارة وغيرها من الخدمات في شتى المجالات ، وذلك لتحقيق النمو والتغلب على التحديات التي قد تواجههم في عموم محافظات ومراكز منطقة القصيم.

حضر إطلاق المرحلة الثانية وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية فهد العواد، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي, ومحافظي المنطقة.

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