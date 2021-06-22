خلال إستقباله لنادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة.. الأمير فهد بن سلطان : أنتم عندي أهم من أي شيء آخر ولكم مكانة خاصة في قلبي

تبوك- علي العميري:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة بعد تحقيقه لبطولة أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الطائف.

وقال سموه خلال إستقباله اليوم بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطية الحارثي وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبات النادي وأولياء أمورهن : إن هذا الفوز العظيم الذي حققتموه لبلادكم ومنطقتكم ولأنفسكم يجب أن يكون أثباتاً لكُن قبل كل شيء ، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الإعاقة عائقا لأي شيء ، بل يعطي على قدر أسباب الإعاقة أسبابا لتجاوزها ، وهذا ما أثبتوه أنتم فعلياً ، مؤكداً سموه أن الإعاقة الحقيقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد ، أما المعاق أو المصاب بأي مرض آخر ، فقد أثبت بأن الله سبحانه وتعالى ما أخذ من الإنسان شيء إلا وأعطى شيء آخر ، وهي سنة الحياة ، وأردف سموه قائلاً : إن المعاقين جزء هام جداً من المجتمع ، وأنتم عندي لكم أهمية خاصة عن أي شيء ، ولكم في قلبي مكانة خاصة ، ولقد جعلتموني فخوراً بكم ، وجعلتموني أبذل كل مابوسعي لأدعمكم وأدعم حياتكم – بفضل الله – وكل ماتريدون يحقق لكم ، وبلدكم هذه بلد الإسلام قبل كل شيء وبلد الشهامة ، منوها سموه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، موصياً سموه في ختام حديثه الجهات المعنية بالمنطقة بدعم ذوي الإعاقة ومضاعفة الجهود لخدمتهم ، وإشعارهم مثل ماهم دائما أنهم أفضل من الآخرين ، وموافاته بالإقتراحات والإجراءات التي تهمهم أولا بأول ، سائلا الله لهم دوام التوفيق والنجاح .

إلى ذلك عبّر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمنطقة.

وفي ختام اللقاء قدم سمو أمير المنطقة مكافآت مادية مجزية للاعبات النادي وأولياء أمورهن ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة ، متمنياً سموه لهن مواصلة النجاح ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة .