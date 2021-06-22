اعتمدت إدارة تعليم منطقة حائل , مراكز الدعم التعليمي الصيفية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال الفصول الافتراضية عبر بوابة مدرستي.
وأوضح مدير تعليم حائل بالإنابة عارف الحربي أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية تهدف إلى تعزيز وبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في مواد القرآن الكريم واللغة العربية والرياضيات والعلوم, مشيراً إلى أن المراكز تقوم بتطبيق عمليات تقويم لقياس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة في الأسبوع الأول وتطبيق التقويم التكويني في كل أسبوع بالإضافة إلى تقويم ختامي في نهاية هذا التطبيق.
تعليم حائل يعتمد مراكز الدعم التعليمي الصيفية للطلاب والطالبات
اعتمدت إدارة تعليم منطقة حائل , مراكز الدعم التعليمي الصيفية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال الفصول الافتراضية عبر بوابة مدرستي.
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