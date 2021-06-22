تعليم حائل يعتمد مراكز الدعم التعليمي الصيفية للطلاب والطالبات

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اعتمدت إدارة تعليم منطقة حائل , مراكز الدعم التعليمي الصيفية لطلاب ‏وطالبات المرحلة الابتدائية من خلال الفصول الافتراضية عبر بوابة مدرستي.‏



وأوضح مدير تعليم حائل بالإنابة عارف الحربي أن مراكز الدعم ‏التعليمي الصيفية تهدف ‏إلى تعزيز وبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات ‏في ‏مواد القرآن الكريم واللغة العربية والرياضيات والعلوم, مشيراً إلى أن المراكز تقوم ‏بتطبيق عمليات تقويم لقياس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد ‏المستهدفة في الأسبوع الأول وتطبيق التقويم التكويني في كل أسبوع بالإضافة إلى ‏تقويم ختامي في نهاية هذا التطبيق.‏