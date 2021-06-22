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“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للاطلاع على الدليل المبسط

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للاطلاع على الدليل المبسط
http://almnatiq.net/?p=996311
المناطق - واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك , المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة التقنية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الصفحة الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).
ويتضمن الدليل متطلبات الالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها، بالإضافة إلى الفواتير الضريبية بنوعيها الفاتورة الضريبية والتي تُصدر غالباً من منشأة لأخرى، والفاتورة الضريبية المبسطة والتي تُستخدم غالباً بين المنشأة والفرد المستهلك، وكذلك طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والأمور التي يجب على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تجنبها عند دخول اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من 4 ديسمبر من العام الجاري.
ويمكن للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) الاطلاع على أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إذ بينت الهيئة بأن الأسئلة يتم تحديثها بشكل مستمر.
ويأتي نشر الهيئة للدليل المبسط الخاص بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في إطار سعيها لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة، حيث تقوم الهيئة في ذات الشأن بعقد ورش عمل توعوية وتعريفية بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة” على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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