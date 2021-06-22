بطاريات أكبر وبدون منافذ .. تعرف على أبرز مواصفات هواتف آيفون 13

المناطق - وكالات:

من المنتظر أن يشهد سوق الهواتف الذكية بحلول شهر سبتمبر المقبل طرح شركة أبل هاتفها الجديد “آيفون 13″، المتوقع صدوره بأربعة طرازات هذا العام.

ورجح المحلل “مينغ تشي كو” أن تشمل طرازات آيفون 13، كلا من نسخة ميني، وبرو، وآيفون 13 برو ماكس، فيما يتوقع أن تحظى “آيفون 13” ببطاريات أكبر من تشكيلة آيفون.

وستبلغ سعة البطارية لنسخة ميني 2406 مللي أمبير، وتصل إلى 3095 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13، وآيفون 13 Pro، و4325 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13 برو ماكس.

ورجح البعض، وفقا لـ”شبكة “CNET”، أن تتجه “أبل” إلى خفض سعر تشكيلة هواتفها الجديد، بينما ستأتي أحجام آيفون 13 بين 5.4 بوصة للنسخة الأصغر آيفون 13 ميني، مروراً بحجم 6.1 لشاشة الهاتف الأساسي، ونسخة الـ”برو”، على أن يكون حجم الشاشة 6.7 بوصة لنسخة “برو ماكس”.

وتوقعت تقارير أن يأتي آيفون 13 برو ماكس بلا منافذ تماماً، بينما سيحصل آيفون 13 على كاميرا منظار، وهي تقنية تسمح بمدى تكبير أكبر دون الحاجة إلى نتوء أكبر للكاميرا، بجانب شاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز.