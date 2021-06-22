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رئيس النمسا يستقبل وزير الخارجية

رئيس النمسا يستقبل وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=996322
المناطق - واس:

استقبل فخامة رئيس جمهورية النمسا الاتحادية ألكسندر فان دير، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة النمساوية فيينا.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لفخامته ولشعب النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة ، كما تم مناقشة تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون على ضوء رؤية المملكة 2030 للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.

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