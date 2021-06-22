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اشتداد الحرارة في 3 مناطق.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غد

اشتداد الحرارة في 3 مناطق.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غد
http://almnatiq.net/?p=996339
المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء إنه من المتوقع استمرار شدة الحرارة على أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأبرز المركز أنه من المتوقع عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع رياحا سطحية نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بمكة المكرمة 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.

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