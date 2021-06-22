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إمارة جازان تنعى محافظ الطوال رزاح الدوسري وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعى محافظ الطوال رزاح الدوسري وتواسي أسرته

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إمارة جازان تنعى محافظ الطوال رزاح الدوسري وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعى محافظ الطوال رزاح الدوسري وتواسي أسرته
http://almnatiq.net/?p=996355
المناطق - جازان - فضه عطيف:

نعت إمارة منطقة جازان محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم في مدينة الرياض إثر معاناته مؤخرا مع المرض بعد مسيرة وظيفية حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني لدينه ووطنه على مدى 33 عاما قضاها في العمل بإمارة المنطقة ومحافظة الطوال.

وأعربت إمارة المنطقة على لسان المتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري، عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جــازان، ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأبناء وأشقاء الفقيد وأفراد أسرته في هذا المصاب، مع خالص الدعوات من الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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