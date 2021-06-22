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أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروعات أمانة المنطقة

أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروعات أمانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=996362
المناطق - واس:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, رئيس هيئة تطوير المنطقة، على مشروعات أمانة عسير وبلدياتها التابعة التي بلغ عددها 200 مشروع، وذلك خلال ورشة عقدت في المركز الحضاري بمركز بلّحمر شمال مدينة أبها.

واستعرض سمو رئيس هيئة التطوير، خطة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الـ 5 سنوات القادمة ابتداءً من هذا العام و البالغ عددها 200 مشروع، ينفذ منها حالياً 67 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشروعات المستقبلية قرابة 133 مشروعًا شملت 15 مركزًا شبابيًا و إعادة تأهيل 23 قرية تراثية و 12 سوقًا شعبيًا في مختلف محافظات عسير، بالإضافة إلى مشروعات تحسين وإعادة تأهيل عدد من الطرق و مداخل المدن بالمحافظات و إنشاء حدائق عامة و ملاعب، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في مراحل التنفيذ 50٪ لعدد 42 مشروعًا منها.

وأكد سمو الأمير تركي بن طلال أن منطقة عسير حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها التنموية بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يتوافق مع الرؤية الطموحة، مشيراً إلى أن المنطقة نجحت في التنسيق الأفقي الفعال بين كافة الجهات الحكومية و الأهلية والمجتمع المحلي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف عديدة في المسيرة التنموية الشاملة.

حضر الورشة ممثلو مشروعات أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التي بلغ عددها 33 بلدية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المنطقة، ونخبة من المجتمع المحلي بمركز بلّحمر من الأهالي ومنسوبي التعليم و عدد من الشباب والفتيات.

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