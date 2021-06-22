فيديو.. أمير الباحة يستعرض ملامح خطة تطوير قطاع السياحة في المنطقة

المناطق - الباحة:

استعرض أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، اليوم الثلاثاء، ملامح خطة تطوير قطاع السياحة في المنطقة، والأهداف المأمول تحقيقها مستقبلًا في هذا القطاع.

وأبرز ، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن هناك نقصًا في فنادق الباحة، وهو ما يتم معالجته خلال الوقت الحالي، وذلك من خلال افتتاح فنادق جديدة، أحدثها كان قبل يومين، مؤكدًا أن هناك خططا لزيادة عدد دور الإيواء في المستقبل.

ولفت إلى أن برامج السياحة في السابق كانت تتسم بالتقليدية، على غرار مهرجانات الصيف، مؤكدًا أن هناك دراسات مختلفة تُجرى في الوقت الحالي لتطوير السياحة في الباحة، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن هناك مساعي من أجل ألا تكون السياحة في الباحة منحصرة على الأجواء الباردة فقط، مشيرًا إلى أنه يجري العمل من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من خلال تطوير الفعاليات، مثل ممارسة رياضة الهايكنج والفعاليات والمغامرات.

فيديو | أمير #الباحة لـ #الراصد: هناك نقص في فنادق #الباحة.. ونأمل تواجد عدد أكبر من دور الإيواء في المستقبل pic.twitter.com/9Zroaiuv5R — الراصد (@alraasd) June 22, 2021

فيديو | أمير #الباحة لـ #الراصد: السياحة لا تنحصر على الأجواء الباردة.. ونعمل على أن يكون مفهومها بمستوى أعلى من خلال تطوير الفعاليات مثل المغامرات والهايكنق pic.twitter.com/gSUPreGE9r — الراصد (@alraasd) June 22, 2021