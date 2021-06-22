تمكنك من استخدامه على عدة أجهزة دون إنترنت.. تعرف على ميزة واتساب الجديدة

المناطق - وكالات:

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة قريباً ستمكّن من استخدامه على أجهزة متعددة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ويتوقّع إطلاق الميزة الجديدة، وفقاً لموقع wabetainfo، خلال الشهرين المقبلين للإصدار التجريبي بهواتف أندرويد وآيفون، الأمر الذي أكّده مؤسس شركة فيسبوك المالكة للتطبيق مارك زوكربيرغ.

كما بيّن الرئيس التنفيذي لواتساب ويل كاثكارت؛ أن الميزة ستمكّن من ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتها على التطبيق، مشيراً إلى أنه سيتم ترحيل سجل الدردشة بين أنظمة الهواتف المختلفة.

وشدّد كاثكارت على ضرورة تحديث التطبيق لتلقّي المكالمات أو الرسائل، لافتاً إلى أن الميزة الجديدة ستمكّن من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر جميع الأجهزة المرتبطة.