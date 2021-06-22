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توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” بالرياض و”عناية” في مجالات الصحة والتطوع

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توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” بالرياض و”عناية” في مجالات الصحة والتطوع

توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” بالرياض و”عناية” في مجالات الصحة والتطوع
http://almnatiq.net/?p=996375
المناطق - الرياض:

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم، مذكرة اتفاقية مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” لخدمة مستفيدي مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس، في مجالات الصحة والتطوع.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين مدير عام فرع الوزارة محمد بن عبدالله الحربي، والأمين العام لجمعية “عناية” سلمان بن عبدالله المطيري، على التعاون والتنسيق لتنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التطوعية الصحية المشتركة، وتنظيم البرامج والمحاضرات والندوات التوعوية، بالتعاون مع الفرق التطوعية التي تشرف عليها الجمعية، بالإضافة إلى منح مستفيدي الوزارة إمكانية الحصول على خصومات لدى مزودي الخدمات الصحية وفق آلية محددة.

حضر الاتفاقية مدير المسؤولية الاجتماعية بالفرع، ومدير مركز تأهيل الإناث بحي القدس خالد بن محمد الفقيه، مدير إدارة الوقاية والشراكات الاستراتيجية بجمعية عناية وبعض منسوبي الجهتين.

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