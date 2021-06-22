أمير الحدود الشمالية: تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها من أولويات القيادة

المناطق - الحدود الشمالية:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن القيادة الحكيمة اهتمت اهتماماً كبيراً بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها وقدراتها التنافسية للوصول للنسبة المعيارية في مؤشر البطالة، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يضطلع بمهمة إيجاد الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص.



ونوه سموه خلال لقائه مدير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يزيد السبيق، بما تناوله تقرير الصندوق والأعمال والإنجازات المحققة في المنطقة, داعياً لبذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات الصندوق الخاصة بالأفراد والمنشآت وتحقيق الهدف الأهم بتدريب وتأهيل القوى البشرية الباحثة عن العمل ليكونوا مؤهلين لشغل تلك الوظائف.



وأكد أن الشباب السعودي مساهمٌ فاعل في تنمية الوطن بفضل ما هيأته الدولة من المرافق التعليمية والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال بتدريب الشباب والفتيات ، ودعمهم والسعي إلى توفير وظائف تتناسب وحاجة سوق العمل ، ودعم نمو توطين المنشآت بما يسهم في رفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.



من جانبه تناول مدير هدف دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والإستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة.