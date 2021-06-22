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أمير حائل يرأس الاجتماع الثاني للجهات ذات العلاقة بالسياحة في المنطقة

أمير حائل يرأس الاجتماع الثاني للجهات ذات العلاقة بالسياحة في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=996399
المناطق - حائل:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, الاجتماع الثاني للجهات ذات العلاقة في السياحة بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري, وأمين عام مجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران, وأمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال الاجتماع بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً سموه أن خارطة السياحة في المملكة ستفعل الهوية السياحية لجميع المناطق بما يحقق الاستفادة من نقاط القوة وتعظيم الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني.

وأثنى سمو أمير منطقة حائل على جهود وزارة السياحة والوزارات والهيئات الأخرى التي تحرص على التفعيل السياحي الأشمل في المنطقة، مؤكداً سموه استعداد حائل كمنطقة ومجتمع للعمل بروح الفريق الواحد لترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 ودفع جهود تطوير الخدمات والفعاليات السياحية نحو الأمام.

إثر ذلك توالى خلال الاجتماع تقديم عدد من العروض وأوراق العمل من بعض الجهات الحكومية في المنطقة، التي برز من خلالها العمق الأثري والتراثي للمنطقة وتعدد المواقع السياحية والتاريخية، وتنوع المهرجانات والمؤتمرات الدولية والفنون والأدب والمصنوعات والمنتجعات وغيرها من أنماط السياحة.

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