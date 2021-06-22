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محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
http://almnatiq.net/?p=996409
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في ديوان الضيافة بالمحافظة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة سلطان المطيري.
ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة لتعزيز الحقوق للمستفيدين، مثمناً الدور الإصلاحي لها تجاه المشمولين بالنظام، وحفظ الأموال وتنميتها.
من جهته قدم المطيري عرضًا عن خطط ومهام الهيئة في الوصاية على أموال القاصرين والاستفادة من التقنية الحديثة في بيئة العمل.

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