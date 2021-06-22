محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في ديوان الضيافة بالمحافظة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة سلطان المطيري.

ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة لتعزيز الحقوق للمستفيدين، مثمناً الدور الإصلاحي لها تجاه المشمولين بالنظام، وحفظ الأموال وتنميتها.

من جهته قدم المطيري عرضًا عن خطط ومهام الهيئة في الوصاية على أموال القاصرين والاستفادة من التقنية الحديثة في بيئة العمل.