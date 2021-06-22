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الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات

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الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات

الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات
http://almnatiq.net/?p=996414
المناطق_واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان خلال المدة من الثلاثين من شهر رمضان إلى الثلاثين من شوال 1442هـ البرنامج الدعوي التوعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات .
وشارك في البرنامج وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد العنزي ومتحدث رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام زكي عطية والدكتور على الحدادي و مدير عام فرع الوزارة في جازان أسامة بن زيد مدخلي وعدد من الدعاة والمتخصصين.
ونُفذ البرنامج عبر ندوتين علميتين و71 كلمة دعوية ووعظية و46 محاضرة علمية توعوية، ونشر أكثر من 150 برشورا توعويا، وحضرها عبر منصة التواصل الاجتماعي “زوم” أكثر من 12000 مستمع ومستمعة.
من جانبه أكد المدخلي أن هذه البرامج تأتي لتوعية المجتمع بخطر جريمة غسل الأموال على الفرد والمجتمع، كما تبين الجهات الرسمية المخولة لجمع التبرعات، وأن نجعل التبرعات عبر المنافذ الرسمية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كمنصة إحسان للعمل الخيري ومركز الملك سلمان للإغاثة.
وحذر مدير عام فرع الشؤون الإسلامية من وضع أموالنا عبر المنافذ غير الرسمية خشية أن تذهب تلك الأموال لجهات غير شرعية كالمنظمات الإرهابية والحزبية في مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين التي تسيء للدين والوطن.
وقدم المدخلي الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي رعى هذه البرامج المباركة, كما وجه الشكر للمشاركين من أصحاب الفضيلة والسعادة الذين ساهموا بالبرنامج.
وفي ختام حديثه سأل الله أن يؤتي هذا البرنامج ثماره وتكون بداية هدم أسوار المنظمات الإرهابية التي تستغل عواطف المسلمين لتعزيز أفكارهم الخبيثة وتقوية ركائزهم الشيطانية.

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