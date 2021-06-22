احدث الأخبار

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات
أبرز المواد
 التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
أبرز المواد
 هيئة الأدب والنشر والترجمة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
 أمير حائل يرأس الاجتماع الثاني للجهات ذات العلاقة بالسياحة في المنطقة
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية: تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها من أولويات القيادة
أبرز المواد
 اتحاد كرة القدم يوضح آلية عمل الأجهزة الفنية في الموسم المقبل
أبرز المواد
 لوحات إعلانية تحمل عبارة “في أحسن منه” تُثير جدلًا في شوارع المملكة
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية بين “الموارد البشرية” بالرياض و”عناية” في مجالات الصحة والتطوع
أبرز المواد
 تمكنك من استخدامه على عدة أجهزة دون إنترنت.. تعرف على ميزة واتساب الجديدة
أبرز المواد
أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات

الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات

أبرز المواد
التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

أبرز المواد

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=996418
المناطق_ الرياض

أعلنت دولة الإمارات إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي؛ ما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة.

وتفصيلاً، وفقًا لهذه القرار سيُطلَب من الركاب قبل مغادرة السعودية تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

وعند وصول الركاب مطار أبوظبي يخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

وفي حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية لن يُطلَب منهم الخضوع للحجر الصحي، وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

ويتوجب على القادمين الذين تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يومًا أو أكثر.

وطالبت السلطات المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي بالتحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط، والتمتع برحلة سلسة.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات

الشؤون الإسلامية تنهي البرنامج الدعوي حول بيان رئاسة أمن الدولة في جمع التبرعات
التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*