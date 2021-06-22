أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

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أعلنت دولة الإمارات إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي؛ ما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة.

وتفصيلاً، وفقًا لهذه القرار سيُطلَب من الركاب قبل مغادرة السعودية تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

وعند وصول الركاب مطار أبوظبي يخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

وفي حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية لن يُطلَب منهم الخضوع للحجر الصحي، وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

ويتوجب على القادمين الذين تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يومًا أو أكثر.

وطالبت السلطات المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي بالتحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط، والتمتع برحلة سلسة.