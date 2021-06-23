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شرطة القصيم: القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصوير ذلك ونشره

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شرطة القصيم: القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصوير ذلك ونشره

شرطة القصيم: القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصوير ذلك ونشره
http://almnatiq.net/?p=996436
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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