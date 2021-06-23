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الأمير محمد بن ناصر يعزي بوفاة رجل الأعمال حيان المالكي

الأمير محمد بن ناصر يعزي بوفاة رجل الأعمال حيان المالكي
http://almnatiq.net/?p=996447
المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد رجل الأعمال الشيخ حيان بن أحمد السلمي المالكي – رحمه الله -، الذي توفي عقب معاناة مع المرض.
ودعا سموه المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأشاد سموه، بجهود الفقيد من خلال ما قدمه من مساهمات وأعمال في مجال البر والخير والاحسان في المجتمع والعمل الخيري بالمحافظة والمنطقة.

من جانبهم ، عبر أبناء وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان  ، على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يحفظ سموه وأن يديم عليه الصحة وأن لا يريه مكروه.

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