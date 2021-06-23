برامج وأنشطة صيفية تطلقها تنمية بدر والشفا

المناطق_ فلاج الشعيفاني

ضمن الجهود المستمرة لمتطلبات ابناء الحي ، تقدم اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا حزمة من البرامج والانشطة المجتمعية لمواكبة فترة الصيف لاستغلال الاوقات بما ينفع جميع شرائح المجتمع.

حيث اوضح رئيس اللجنة الاستاذ/ صالح بن مبارك ال شايع بأن اللجنة تحرص دائما لتنويع برامجها وانشطتها المجتمعية لتخدم فئة الشباب من الجنسين وكذلك كبار السن والاباء والاطفال حيث تم اعداد الخطة لبرامجها وانشطتها لفترة الصيف لتقديم اكثر من (٣٥) برنامج ومنشط، حيث تم اعدادها بناءا على رغبة ابناء الحي ومشاركتهم، وتم إدماج المتطوعين والمتطوعات بتقديمها والمساهمة بالتنفيذ من خلال استقبالهم عبر منصة التطوع، كما اتيحت الفرصة للمتعاونين من ابناء الحي ومن اصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة من توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية، لتقديم برامج وانشطة تخدم ابناء الحي.

واختتم الشايع .. بأنه يمكن الاستفادة من سلسلة البرامج والانشطة المقدمة من اللجنة من خلال متابعة مستجداتها عبر حساباتها، وذلك من خلال الحضور لمقر اللجنة بعد أخذ الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، او من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

كما أكد من جانبه الأستاذ /فواز الحربي عضو مجلس الادارة، والمسؤول الاعلامي، بأن اللجنة خلال مسيرتها قدمت العديد من البرامج والتي كان لها الاثر الايجابي على المجتمع المحلي.

من جهه أخرى جددت اللجنة الدعوة بفتح باب تقديم المقترحات والاراء ىارسالها عبر بريد اللجنة [email protected]بالاضافة للتطوع في اعمال اللجنة وبرامجها وانشطتها والمستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠