الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة المجمعة

المناطق_فلاج الشعيفاني

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في شرطة محافظة المجمعة .وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.جاء ذلك خلال استقبال سعادة مدير شرطة محافظة المجمعة العقيد محمد بن ابراهيم السويح رئيس الهيئة الشيخ شايع بن صالح البغيليل.من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.