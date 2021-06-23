عطل مفاجئ في تطبيقات «جوجل» على الهواتف الذكية

المناطق_ الرياض

عانى مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من مشاكل في نظام التشغيل.

وتم الإبلاغ عن مشاكل في روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لدى مستخدمي تطبيق أندرويد.

فقد ظهرت رسالة تنذر بتعطل تطبيق “جوجل” على الجهاز مما جعل من المستحيل استخدامه، وتم إصلاح الخلل بالتوازي مع تعطل خدمات “جوجل” على نظام التشغيل، حيث فقد الكثيرون إمكانية الوصول الى حساباتهم الخاصة.

ولم يصدر أي تعليق من “جوجل” على سبب هذه المشاكل.

يذكر بأنه في ربيع هذا العام واجه أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بهذا النظام مشاكل مماثلة.