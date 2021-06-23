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جهازك الصحي يصل لبيتك مبادرة أطلقتها جمعية صحتي بطلعة التمياط للمرضى المستفيدين من خدماتها

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جهازك الصحي يصل لبيتك مبادرة أطلقتها جمعية صحتي بطلعة التمياط للمرضى المستفيدين من خدماتها

جهازك الصحي يصل لبيتك مبادرة أطلقتها جمعية صحتي بطلعة التمياط للمرضى المستفيدين من خدماتها
http://almnatiq.net/?p=996465
المناطق_طلعة التمياط

أطلقت جمعية صحتي الصحية في طلعة التمياط، المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جهازك الصحي لباب بيتك، ضمن البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف المرضى المحتاجين لأجهزة طبية معينة والمسجلين لدى جمعية صحتي.

وأوضحت الجمعية أنه جرى خلال هذه المبادرة توفير 93 جهاز أكسجين وضغط للمستفيدين من هذا البرنامج، بتكلفة 79,980 ريالا، وذلك بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيريإحسان.

وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر لكل من قدم يد العطاء أفراداً و مؤسسات، ولكل جهد يسهم في هذا البرنامج الإنساني.

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