ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بثقافة وفنون الشمالية

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نظمت لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس ،ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بمسرح الجمعية والتي تأتي ضمن برامج وفعاليات المساء الفوتوغرافي قدمها المصور الفوتوغرافي محمد بن حمود العنزي بحضور عدد من المصورين والمصورات .

وأوضح المصور العنزي في بداية الورشة عن تعريف تصوير المنتجات والأطعمة كفن وصناعة ،بعد ذلك تطرق لأهم العدد والأدوات المستخدمة ثم التكوين وأبرز الزوايا المستخدمة وتوزيع الإضاءة الصحيح ، واختتمت الورشة بالتطبيق العملي على بعض المنتجات ،ثم طبق المشاركين في ثلاث لوكيشنات في موقع الورشة.