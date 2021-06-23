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رياح مثيرة للأتربة و الغبار على بعض المناطق

طقس شديد الحرارة على الشرقية ومكة والمدينة

طقس شديد الحرارة على الشرقية ومكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=996485
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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