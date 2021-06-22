المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.