وزارة المالية تثمن الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين

أكدت وزارة المالية، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين تؤكد على الجهود الحكومية الممكنة للقطاع الخاص نحو تحقيق الاستفادة القصوى من “التقنية المالية”، للوصول نحو مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي بتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته اليوم على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.